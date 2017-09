Maisplanten geknakt als luciferhoutjes: storm verknalt superoogst in Culemborg

„Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt Hendrik Kool, een van de vier eigenaren van Waterlinie Melkvee. „Twintig hectare mais is omgewaaid. De combinatie van bijna volgroeide planten, regen en harde wind heeft ons de das om gedaan. Ik was er niet bij toen het gebeurde, maar zag al op foto's hoe het eraan toeging. Gelukkig is in Tuil, waar we nog een bedrijf hebben, niets aan de hand.”

Volgroeid

Nog een week, dan zou de Culemborgse mais helemaal zijn volgroeid en kon er worden geoogst. Dat proces is in allerijl naar voren gehaald. „Een uur of tien heb ik nog zeker nodig”, laat Kool donderdag rond het middaguur vanaf het land weten. „Het is te hopen dat ik alles er nog af krijg. Als er meer regen komt, dan is de kans groot dat de hakselaar niet bij alle planten kan en blijft er 5 tot 10 procent liggen. Het extraatje dat we in gedachten hadden is er nu wel af.”