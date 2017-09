Make-over voor winkelcentrum De Gaard

Politie was al op weg naar huis van Teunis Z., maar draaide op advies therapeute weer om

17:51 De avond dat Charlotte Vlooswijk – Zwezerijnen in Lopik werd doodgestoken door haar vriend Teunis Z. was de politie al onderweg naar de woning. Maar die keerde halverwege weer om, omdat een relatietherapeute die in de woning aanwezig was de agenten vertelde dat hun komst niet nodig was.