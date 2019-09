Makers Man man man, de podcast gaan het theater in

Motorrij­der wil ‘motor even opendraai­en’ en rijdt 163 kilometer per uur over Benelux­laan

12:55 Een 29-jarige Utrechtse motorrijder is dinsdag 27 augustus zijn rijbewijs én motor kwijtgeraakt toen hij met 163 kilometer per uur over de Beneluxlaan in Utrecht scheurde. Hier is een maximumsnelheid van 50 toegestaan.