Maksim (14) snapt niks van uitzetting: ‘Mama, ik ben toch gewoon Nederlander?’

Video Utrechters Loes (77) en Jan (81) zoeken hun helden: wie hielp nadat ze van hun fiets vielen?

19:58 Wie hielp Utrechters Jan en Loes van Ee toen ze afgelopen zondagavond lelijk van hun fiets vielen in de buurt van Utrecht Centraal? Het echtpaar is naarstig op zoek naar drie omstanders die de twee op de been hielp.