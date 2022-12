Man (19) veroordeeld tot taakstraf van 200 uur voor twee brute berovingen na Grindr-date

Grin­dr-da­tes in Zeist lopen uit op brute berovingen, verdachte met kapmes eist geld en pincodes

Als de politie op een afgelegen plek in Zeist een auto controleert, hebben agenten ‘een vreemd gevoel’, zo rapporteren ze later. Maar de bestuurder zegt dat alles oké is. Ze roken wat jointjes, dat is alles. Later blijkt dat hij slachtoffer was van een brute beroving. ,,Ik seinde de agenten met mijn ogen, maar durfde niks te zeggen.’’

6 december