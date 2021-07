Man (26) opgepakt voor betrokkenheid bij explosie op flat Kanaleneiland

Persfoto­graaf beroofd die explosie-incident in Utrecht aan het vastleggen was

27 juli Een 36-jarige persfotograaf van Persbureau Midden Nederland is op de nacht van zondag op maandag beroofd van zijn camera en meerdere cameralenzen. Hij was in het holst van de nacht op straat om foto's te maken van een flat in Kanaleneiland, waar vlak daarvoor sprake was van een explosie.