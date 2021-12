Man (28) dreigt uit huis gezet te worden, maar slaat aanbod in ‘achterstandswijk’ af: ‘Dan liever op straat’

Kantoor­pand aan de Leidseveer in Utrecht ontruimd na vermoeden van brand

Een kantoorpand aan de Leidseveer, vlak bij het centraal station in Utrecht, is ontruimd. Rond 08.30 uur deze ochtend kwamen er bij de brandweer meldingen binnen van een brandlucht. Uit voorzorg moesten alle mensen die aanwezig waren in het pand naar buiten.

11:05