Man (28) in Duitsland opgepakt voor schietpartij waarbij Utrechter om het leven kwam

Wat Nederland­se managers kunnen leren van de Italiaanse maffia: afspraak is afspraak

Als kind raakte Jan-Joost Kroon gefascineerd door maffiafilms. Nu vertelt hij aan bedrijven wat we kunnen leren over de manier waarop Italiaanse maffiosi hun organisaties inrichten en besturen. ,,Afspraak is afspraak. En als je die niet nakomt, zijn er consequenties.’’