Man (29) komt om het leven bij explosie in bedrijfspand Overvecht

Vele hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse, maar de hulp kwam te laat. Ook een traumahelikopter was geland.



Op dit moment is de EOD opnieuw met spoed ter plaatse gekomen. Forensische opsporing en tactische recherche doen onderzoek. De straat is volledig afgezet.



Wat er precies gebeurt op dit moment kan de politie niet zeggen. Wel ging de brandweer rond kwart over twee ter plaatse vanwege een gaslucht, maar het is onduidelijk of dit om hetzelfde pand ging.



Het incident is gebeurd in een pand in een bedrijfsverzamelgebouw achter een taxibedrijf.