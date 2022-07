Man (42) opgepakt voor plaatsen van explosieven rond woningen, inmiddels zes huizen op slot gegooid

Een 42-jarige man uit Den Haag zit vast op verdenking van betrokkenheid bij het plaatsen van explosieven in Hoef en Haag en Tienhoven. In het grote drugsonderzoek dat dit weekeinde aan het rollen kwam, staat de teller met gesloten woningen inmiddels op zes.

De verdachte is vandaag aangehouden en wordt verhoord over zijn rol. Volgens politie en Openbaar Ministerie was deze man verantwoordelijk voor het plaatsen van een explosief aan de 2de Poortstraat in Hoef en Haag zaterdag en op een chaletpark aan de Maarsseveense Plassen (Westbroekse Binnenweg) in Tienhoven. Ook zou hij betrokken zijn bij de dreiging rond woningen in onder meer Nieuwegein en Hoef en Haag

Conflict om drugs

Woensdag werd al duidelijk dat de explosieven te maken hadden met een hoogoplopend conflict tussen criminelen over een partij drugs. Naar aanleiding van de ontploffingen besloten de betrokken burgemeesters uit Vijfheerenlanden en Stichtse Vecht de woningen voor 10 dagen op slot te gooien en extra te bewaken, met het oog op de veiligheid voor de buurt.

Dinsdag kwam daar ook nog een gesloten woning aan de Zeearend in Nieuwegein bij en gisteren sloot in hetzelfde onderzoek ook een woning aan de Hoevesteinse Lint in Hoef en Haag. Allemaal vanwege de dreiging dat ook hier een explosief zou volgen. Bovendien blijkt ook de sluiting van twee woningen in Huizen (Noord-Holland) afgelopen weekeinde verband te houden met hetzelfde conflict in het drugsmilieu. Ook vanwege deze dreiging zit de man vast.

Meer aanhoudingen

Behalve dat meer aanhoudingen te verwachten zijn, wil een politiewoordvoerder op dit moment niet kwijt over het lopende onderzoek. En ook een woordvoerder van het Openbaar Ministerie wil niet meer kwijt dan dat de woningsluitingen uit voorzorg en voor de veiligheid plaats hebben gevonden.

Dit uitblijven van nadere toelichting over de verdenkingen tegen de man en het over het lopende grote drugsonderzoek heeft mede te maken met de status van de verdachte die is aangehouden: hij zit in volledige beperkingen en mag daarom geen contact hebben met de buitenwereld, behalve met zijn advocaat.

De veiligheidsmaatregelen rond de gesloten woningen blijven ondertussen van kracht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.