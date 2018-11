Man (72) en zijn vrouw (56) in Kanaleneiland uit huis gezet om drugshandel zoon

Een ouder echtpaar moet maandag hun huis in Kanaleneiland gedwongen verlaten. Aanleiding is de vondst van drugs in hun huurwoning, maar daar weten de 72-jarige man en zijn 56-jarige vrouw helemaal niets vanaf. Advocaat Charles Starmans is woest over de gerechtelijke beslissing op verzoek van burgemeester Van Zanen. ,,Een schandalig besluit.’’

Bij woningbouwcorporatie Mitros is geen overlast rond de woning bekend. Toch is besloten tot sluiting van de woning om ‘de openbare orde te herstellen’. ,,Het is aannemelijk dat de woning is gebruikt voor georganiseerde drugshandel’’, stelt de rechter. ,,Bekendheid van dit pand in het drugscircuit mag worden verondersteld.’’



Grote onzin, stelt advocaat Starmans. Hij spreekt van ‘slappe hap’ en ‘geen ruggengraat’ bij de rechter, die zich wel heel erg zou laten leiden door het besluit van burgemeester Van Zanen om de woning te sluiten. Starmans: ,,Wat kun je deze mensen verwijten?’’

Spil in netwerk van drugsdealers

Aanleiding voor de sluiting is de vondst van 1,7 gram drugs in de woning. Volgens de voorzieningenrechter is het de verantwoording van de ouders om te weten wat zich in huis afspeelt. De drugsvondst is goed te verklaren: hun meerderjarige zoon is verdachte in een grote drugszaak. De Utrechter zou de spil zijn in een drugsdealernetwerk, dat vooral aan de westkant van de provincie tientallen vaste afnemers maandenlang van cocaïne voorzag.

,,Volstrekt bezopen dat deze oudere mensen hun huis uit worden gegooid’’, foetert Starmans. ,,Mijn kantoorgenoot en ik hebben hier slecht van geslapen. Onbegrijpelijk dat een rechter beslist door puur volgens de wet te handelen, zonder een echte belangenafweging te maken. Dit zijn ijskoude overwegingen, keihard.’’

Volgens Starmans blijkt uit niets dat de ouders geweten zouden hebben van drugshandel. De zoon werd in april gearresteerd en is net vrij uit voorarrest. Hij is niet meer welkom bij zijn ouders in huis. ,,Hoezo openbare orde herstellen? Het is acht maanden later en hij woont nu tientallen kilometers verderop.”

Niet meer welkom

De huisarts van de familie verwacht dat de positie van de kwetsbare ouders sociaal en lichamelijk verslechtert door de gedwongen verhuizing. Een bezwaarschrift tegen het besluit van deze week is direct ingediend. Maar dat kan niet meer voorkomen dat de ouders maandag het huis uit moeten. Ze zijn een jaar niet meer welkom op de plek waar ze al dertig jaar wonen.

Volledig scherm Advocaat Charles Starmans © SL Advocaten Starmans staat niet alleen in zijn kritiek. Collega Michiel Lamers stelt: ,,Het is een schande is dat de gemeente op deze wijze met kwetsbare ouderen omgaat. Juist omdat nog nooit is aangetoond dat met sluiting de gewenste resultaten worden behaald.”



Michelle Bruijn is gepromoveerd aan de Universiteit Groningen op onderzoek dat grotendeels gericht is op de relatief nieuwe wet, die het mogelijk maakt dat burgemeesters mensen na drugshandel uit huis zetten. Zij rept over gemakzucht en juridisch onjuist gebruik van de wet. Tenslotte zou ook het OM hebben aangegeven dat geen aanwijzing bestaat dat vanuit de woning is gehandeld in cocaïne.