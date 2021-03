Man aangehouden die iedere avond in Utrecht 13 minuten lang op pan slaat als protest tegen avondklok

Koffie drinken

De man werd tot nu toe twee keer beboet en zondagavond werden zijn pan en pollepel door de politie in beslag genomen. Het zit Lokollo vooral dwars dat in zijn ogen de politie niet de-escalerend opheeft getreden, maar meteen over is gegaan tot het uitschrijven van boetes. ,,Ze hebben nooit voorgesteld even koffie met hem te gaan drinken of zo”, zegt hij.