Man aangehouden voor gewapende overvallen in Vianen en Utrecht

Henk & Ingrid willen 'van gas los'

18:49 Henk Steinz en Ingrid van Prooijen willen hun pas gekochte oude huis in Utrecht zo energiezuinig mogelijk maken en proberen het op termijn ook af te koppelen van het gasnet. Maar dat valt nog niet mee als je huis geen nieuwbouwwoning is. ,,We zullen het in veel kleine stapjes moeten doen.’’