Man bedreigt NS-medewerker in Utrecht met mes, politie schiet hem in zijn been

Volgens NS-woordvoerder Léonie Bosselaar zijn twee NS-medewerkers betrokken geweest bij de bedreiging. ,,Beiden zijn erg geschrokken en zullen ook aangifte van bedreiging doen bij de politie. We zijn heel blij dat agenten zo snel ter plekke waren en meteen ook hebben opgetreden. Naar wat er precies aan het incident is voorafgegaan doet de politie nu onderzoek. De resultaten daarvan wachten wij af.’’

‘Totaal onacceptabel’

De NS meldde in februari van dit jaar een stijging te zien van incidenten met agressie en geweld in treinen en op stations. Om dat beter aan te kunnen pakken, bepleitte het bedrijf toen meer bevoegdheden voor het personeel, zodat dat bij een incident niet op de politie hoeft te wachten. ,,Maar het is tegelijk ook een breder maatschappelijk probleem; mensen met korte lontjes die voor problemen zorgen. Maar een bedreiging van NS-medewerkers met een mes zoals vandaag in Utrecht is natuurlijk heel uitzonderlijk, zeer heftig en ook totaal onacceptabel.’’