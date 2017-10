Man berooft Marktplaats-verkoper van MacBook na 'koop-afspraak'

Opmars van de e-bike in regio Utrecht is ongekend

11:45 De eenzame fietser, in 1973 bezongen door Boudewijn de Groot, hoeft zichzelf allang niet meer kromgebogen over het stuur tegen de wind een weg te banen. Die fietser anno 2017 krijgt steeds vaker een flinke duw in de rug van een elektromotor. Dat biedt een groeiende groep mensen de kans te ontsnappen aan files en propvolle treinen.