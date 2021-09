Man denkt af te spreken met Utrechts meisje, maar wordt opgewacht door groep ‘pedojagers’

column Mustafa legde ons laminaat­vloer­tje met liefde, in Syrië werd zijn eigen huis platgebom­bar­deerd

26 september Het was op exact hetzelfde moment. De koning wijdde in zijn troonrede een paar woorden aan de hevig frustrerende ontoegankelijkheid van de woningmarkt, en ik zag met een gevoel van vaderlijke vertedering hoe mijn oudste dochter de sleutel in ontvangst nam van haar eerste eigen stulpje: een studiootje in Utrecht.