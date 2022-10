Man die gevangenis in moet wijst politie de deur, maar wordt dankzij politiehond alsnog aangehouden

Krakers nemen intrek in villa in Leidsche Rijn: ‘Niet te verkroppen dat bewoonbaar terrein leeg staat’

De villa van wijlen Wim Oostveen in Leidsche Rijn is opnieuw gekraakt. Het pand van het voormalige raadslid/vastgoedman aan 't Zand staat al tien jaar leeg. De krakers willen met hun actie aandacht vragen voor de woningnood in Utrecht. ,,We zijn niet zozeer vóór het bezetten van andermans eigendom, maar wel tégen leegstand.’’

23 oktober