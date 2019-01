Man die Houtens stel doodreed was dronken, had gesnoven en reed veel te hard

De 33-jarige Leon Z. uit Westzaan die in oktober vorig jaar het Houtense echtpaar Riet (62) en Jan (66) van Dam doodreed, was onder invloed van alcohol en drugs. Hij zou veel te hard hebben gereden. Z. was al eerder veroordeeld voor rijden onder invloed.

Dat bleek vandaag in de rechtbank van Haarlem, waar Z. voor het eerst in een openbare zitting voor de rechter moest verschijnen. Hij zei tegen de rechters spijt te hebben van zijn daad.

Na het ongeluk, dat plaatsvond in de Noordhollandse plaats Nieuw-Vennep, vluchtte Z. een akker naast de snelweg A44 op. Daar werd hij korte tijd later door politieagenten in het struikgewas gevonden. Hij had zich daar verstopt en lag plat op zijn buik.

Hoe hard de verdachte precies heeft gereden, moet nog blijken uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De boordcomputers in de compleet vernielde auto’s van dader en slachtoffer waren niet meer uit te lezen. Getuigen spraken over snelheden van boven de 200 kilometer per uur. De officier van justitie hield het voorlopig op een ‘enorm hoge snelheid’.

Kleinkinderen

In Houten kwam het nieuws van de dood van het echtpaar drie maanden geleden hard aan. Het echtpaar laat kinderen en kleinkinderen achter. Riet van Dam was in de gemeente bekend als vrijwilligster bij hospice Kromme Rijnstreek. Zij gold als de spil van deze organisatie. Het echtpaar ging in Houten naar de kerk.

De rechtszaak tegen de verdachte wordt in april vervolgd. Zijn advocaat verzocht de rechtbank de verdachte tot die zitting voorlopig vrij te laten, maar daar gingen de rechters niet in mee. Vermoed wordt dat de man aan drugs verslaafd is en dat als gevolg daarvan een grote kans bestaat op herhaling.