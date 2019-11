Man die na kroegbezoek de 76-jarige Reina uit Renswoude doodreed moet 15 maanden de cel in

De 26-jarige Rowin van den B. moet 15 maanden de cel in (waarvan 5 voorwaardelijk), voor het doodrijden van de 76-jarige Reina Willigenberg. Ook mag hij vier jaar geen auto besturen. Op 10 februari reed Rowin de oudere vrouw aan op een zebrapad in Renswoude. Zij overleed 12 dagen later.

,,Het beeld rijst dat de verdachte zich niet uitsluitend uit wroeging heeft gemeld”, zo stelde de rechter vandaag. ,,Het lijkt erop dat hij zijn auto bewust heeft laten slopen, zich pas meldde bij de politie nadat er een opsporingsbericht voor zijn auto uitging en hij weet kreeg van het feit dat zijn naam in het politie-onderzoek genoemd was.” Redenen om de eis van justitie van twee weken geleden te volgen.

Van den B. reed de bewuste zondagavond na een middag in een kroeg in Veenendaal met twee vrienden naar zijn huis in Scherpenzeel, toen het misging. De 76-jarige Reina stak op weg naar huis na een kerkdienst nietsvermoedend het zebrapad over toen zij werd geraakt door de auto die, zo meldden getuigen, zonder te remmen doorreed.

Dochter geëmotioneerd

De geëmotioneerde dochter van het slachtoffer las tijdens de zitting een brief voor: ,,Na het ongeluk schoten omstanders direct te hulp. Maar waar waren jullie? Jullie hadden daar moeten staan. Heb je geen moment gedacht: dit kan zo niet? Ook op de dag van de begrafenis. 1000 mensen kwamen, we kregen 350 kaarten. Maar geen woord van jullie. Op die dag was jij naar een feestje op de voetbal. Hoe kon je?”

,,Het is verdrietig”, stamelde Rowin toen. Dat was gelijk een van de weinige momenten dat hij wat zei tijdens de zitting. Hij verwees herhaaldelijk naar zijn eerdere verklaringen op het politiebureau, op advies van zijn advocaat.

Respectloos jegens de familie, zo noemde de officier van justitie het. ,,U heeft toch gevoel? Deze mensen in de zaal hebben verdriet. Een man die zijn vrouw kwijt is. Een moeder, oma, die er niet meer is. Ik vraag me af of dit de juiste tactiek is.”

Alcohol

Dat Rowin alcohol ophad voor het tragische ongeval, staat vast. Zelf gaf Rowin aan dat het om 4 á 5 biertjes ging. Maar doordat Van den B. zich pas drie weken na het ongeval bij de politie meldde – volgens de Officier van Justitie omdat het net zich toen om hem sloot – is niet controleerbaar om hoeveel alcohol het werkelijk ging.

Het feit dat Van den B. die nacht nog de zoekterm ‘alcohol in bloed’ intypte, en de verklaring van de barvrouw van het café waar Van den B. en zijn vrienden vandaan kwamen (‘Ze hadden zeker 10 bier op per persoon’), sterkte justitie in haar vermoeden dat Van den B. wel degelijk beschonken was. Maar dit is dus niet aantoonbaar. De rechtbank neemt hem dit kwalijk: ,,Dat niet vastgesteld kan worden hoeveel het promillage was, ligt aan de verdachte zelf”, zei de rechter.