Man die vorig jaar zelfgemaakte ‘nepbom’ achterliet bij station Utrecht Lunetten vrijgesproken

Op 19 augustus werd het treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch urenlang stilgelegd vanwege een verdacht pakketje. De explosieven opruimingsdienst (EOD) concludeerde dat het ongevaarlijk was. De man – die indertijd verbleef in een instelling voor mensen met psychiatrische- en verslavingsproblemen – verklaarde dat hij de ‘bom’ had gemaakt als surprise voor een vriend en dat hij deze vergeten was.

Van geen kwaad bewust

De rechtbank vindt de verklaring van de verdachte geloofwaardig. Dat blijkt onder andere uit het chatverkeer tussen de man en een vriendin over de desbetreffende surprise. Later verklaarde de vriendin tegen de politie dat de Utrechter ondanks de nodige problemen, zoals warrigheid en concentratie- en geheugenstoornissen, nooit iemand kwaad zou doen.

De rechtbank weegt in haar oordeel ook mee dat de man door niemand is gewaarschuwd over de gevolgen van het maken van zo’n surprise. Niet door de vriendin en ook niet door de medewerkers van de instelling waar hij verbleef. De man was zich dus niet bewust van de gevolgen die de surprise zou kunnen hebben. Een veroordeling kan alleen plaatsvinden als iemand ook echt van plan was anderen daarmee te laten schrikken. Dat is niet vast komen te staan.