Man dreigde burgemeester Van Zanen neer te schieten

De verdachte zou afgelopen zomer Van Zanen meermaals hebben bedreigd. Dat deed hij onder meer door te bellen met het contactcentrum van de gemeente. Daar dreigde hij via medewerkers dat hij de burgemeester zou ‘neerschieten’ of ‘afmaken’.

De bedreigingen van Van Zanen vonden meermaals en verspreid over twee weken plaats in juli van dit jaar. Daarbij zouden ernstige dreigementen zijn geuit, niet alleen via medewerkers van de gemeente Utrecht maar ook via medewerkers van de politie.

Niet voor het eerst

Zowel de gemeente als de advocaat van de verdachte bevestigen de zaak tegen de man rond de dreigementen. Zij willen net als het Openbaar Ministerie op voorhand weinig kwijt over de aard en aanleiding van de bedreigingen. Duidelijk is wel dat de man niet voor het eerst voor de rechter staat. In 2014 moest hij zich ook al verantwoorden voor het bedreigen van medewerkers van jeugdzorg. Hij moet zich morgen melden bij de meervoudige strafkamer van de rechtbank Midden-Nederland.