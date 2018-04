Man filmde vrouwen in Maarssense sauna stiekem met zijn horloge

Video Goed acterende Jan van Zanen schittert in an­ti-autokraak­film­pje

15:52 Een voorlichtingsfilmpje waarin de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen het slachtoffer is van een autokraak, moet mensen bewust maken dat ze geen spullen in de auto moeten achterlaten. Ook niet voor heel even. Want volgens de gemeente vinden er nog steeds veel te veel van dit soort diefstallen plaats in Utrecht.