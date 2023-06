Man gewond bij steekincident Nieuwegein, vrouw aangehouden

Baldadig­heid of homohaat? Waarom de regenboog­vlag zoveel haat oproept (en hoe je het kunt voorkomen)

Is het baldadigheid of oversneden homohaat? Die vraag houdt een deel van Ondiep in de greep, nadat regenboogvlaggen in de Utrechtse woonwijk werden bekogeld met eieren. En vooral: hoe kun je dit in de toekomst voorkomen? Vijf vragen (en antwoorden) over de kwestie.