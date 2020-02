Man komt om het leven na arrestatie bij kliniek in Den Dolder

In Den Dolder is een man overleden vlak nadat hij door agenten was aangehouden. Omdat het slachtoffer overlast veroorzaakte rond een kliniek in het dorp, werd hij vlak voor zijn dood middenin de nacht gearresteerd.

Het slachtoffer was een patiënt van Altrecht en hield zich in de nacht van dinsdag op woensdag ook op rond die kliniek. Omdat hij daarbij aanhoudend voor overlast zorgde in de omgeving, haastten agenten zich naar de kliniek, na een melding over de man. Omdat zijn gedrag ook nog aanhield toen agenten arriveerden, besloten zij over te gaan tot arrestatie van de verwarde man.

Arrestatie

Duidelijk is dat het snel na die arrestatie mis ging met de man. Vrijwel direct nadat de man in de politieauto was gezet en vervoerd zou gaan worden, werd hij onwel. Betrokken agenten begonnen direct met het verlenen van eerste hulp. Maar dat bleek tevergeefs, de man stierf in de politieauto.

Hoeveel agenten betrokken waren bij de arrestatie, of hierbij geweld is toegepast en of de man daarbij ook geboeid is, wordt onderzocht door de Rijksrecherche. Net zoals de verdere toedracht van de gebeurtenissen reden voor uitvoerig onderzoek is.

Een woordvoerder van Altrecht (geestelijke gezondheidszorg red.) bevestigt dat de man bekend is bij de kliniek. Maar verder wil zij niets kwijt over de gebeurtenissen. ,,Dat is allemaal in onderzoek bij de Rijksrecherche.” Op de leeftijd van de man en zijn achtergrond gaat zij niet in.

Toxicologisch onderzoek

Het Openbaar Ministerie stelt dat het onderzoek duidelijkheid moet geven over de exacte gebeurtenissen woensdagnacht. Een woordvoerder van het OM benadrukt daarbij dat er aanleiding is om toxicologisch onderzoek uit te voeren op het slachtoffer. Verder vindt ook sectie op zijn lichaam plaats.