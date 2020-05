Man met 120 km/u en op drie wielen op de vlucht voor de politie, maar tevergeefs

De man reed met 120 kilometer per uur over een weg waar 70 de limiet is. Onderweg liep de vluchtende bestuurder een lekke band op. Vervolgens verloor hij de band en reed op de kale velg verder. De rit eindigde op de Vleutenseweg tegen een verkeersbord. Daar probeerde hij lopend aan zijn achtervolgers te ontkomen. Tevergeefs. De agenten rekenden de man even later toch in. Hij is aangehouden en naar een politiebureau gebracht.