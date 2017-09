Man opgepakt in Spanje voor doodsteken vluchteling in Hoograven

De man (34) die wordt gezocht in verband met de dood van de 18-jarige vluchteling Luel Ymesgen Lebasi in de Utrechtse wijk Hoograven, is gistermiddag gearresteerd in Spanje. Hij was al sinds de steekpartij op 3 mei voortvluchtig.

De politie meldt de arrestatie vanavond in Opsporing Verzocht. De man werd aangehouden tijdens een politiecontrole. Vandaag is via vingerafdrukken bevestigd dat het om Si Mohamed el H. gaat. Hij was gezien de ernst van het misdrijf op de Nationale Opsporingslijst (NOL) geplaatst.

El H. zit nog in Spanje, maar zal worden uitgeleverd aan Nederland. De verdachte is van de Nationale Opsporingslijst gehaald en ook de beloning van het Openbaar Ministerie is ingetrokken.

Zwaargewond

De 18-jarige Eritrese vluchteling Lebasi werd woensdagochtend 3 mei zwaargewond aangetroffen op de Wijnesteinlaan in Hoograven. Hij was een vaste bezoeker van het in die straat gevestigde Marcuscentrum, waar uitgeprocedeerde asielzoekers bij elkaar komen en waar voor hen allerhande activiteiten worden georganiseerd.

Slachtoffer én dader waren die ochtend in het centrum aan de Wijnesteinlaan. De vermoedelijke dader was er ook een vaste bezoeker en zou ook regelmatig in opvanghuizen hebben geslapen. De twee zouden die ochtend ruzie met elkaar hebben gehad.