Man overleden na schietincident bij café in Utrecht, dader nog voortvluchtig

8 oktober Burgemeesters moeten naar buiten treden en duidelijk laten merken waar de grens ligt in geval van bedreiging. Dat stelt het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, naar aanleiding van de bedreiging van Sharon Dijksma. ,,De tijd van ‘het hoort erbij’ is over, want dit is niet acceptabel.”