Man raakt hand kwijt na ontploffing zwaar vuurwerk: ‘Mogelijk door iemand neergelegd of gegooid’

column Laat de opwarming van de aarde het volgende onderwerp zijn van een persconfe­ren­tie

12:00 Als er persconferenties worden gehouden waarbij Rutte kijkt alsof er iemand dood is en hij een indringende boodschap heeft aan ‘het volk’, nou, dan weet je dat het ménens is. Zo heb ik al vaak tijdens deze pandemie in mijn Utrechtse coconnetje voor de buis gezeten. Glas wijn erbij en mijn vriendinnen op een Zoom-scherm. Rutte is er goed in: speechen in tijden van crisis.