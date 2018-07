Politie lost schot op vluchtende auto in Wijk bij Duurstede

UpdateDe politie heeft vanmorgen in de buurt van de Zandweg in Wijk bij Duurstede een schot gelost op een wegrijdende auto. In de auto zat een man die eerder door de politie was klemgezet vlak bij het Perenplein, maar uiteindelijk wist te vluchten. Daarbij ramde de man een geparkeerde auto van de politie en probeerde hij op de agenten in te rijden. Zij bleven ongedeerd.