Man steekt zijn middelvinger op naar politie, wordt aangehouden en blijkt 700 hennepplanten in auto te hebben

57-jarige Jim uit Kockengen rende 1100 (!) kilometer door de Pyreneeën

14:01 Iedere dag 30 kilometer trailrunnen − hardlopen door de natuur. En dat zes weken achtereen. De 57-jarige Jim Schouten liep van de Atlantische kust naar de Middellandse Zee. Over de bergtoppen van de Pyreneeën legde hij een afstand van 1.100 kilometer af. Als voorbereiding liep hij vanuit zijn woonplaats Kockengen geregeld naar zijn werk in Nieuwegein, waar hij directeur is van een exameninstituut. ,,Toch zo’n halve marathon per dag.”