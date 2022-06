Man uit IJsselstein vindt midden in de nacht een explosief op zijn auto

Hoe gaat het met Utrechtse sloten? Kinderen zoeken dat dit weekend uit tijdens de Slootjesda­gen

Het gaat niet goed met de sloten in Nederland. Veel sloten worden bedreigd door vervuiling of droogte. Daarom helpen kinderen in de regio aankomend weekend tijdens de Slootjesdagen met onderzoek naar de waterkwaliteit van Utrechtse sloten.

7 juni