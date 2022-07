Man uit Zeist (30) opgepakt voor opruiing rond boerenprotesten

Update Enorme knal schrikt Hoef en Haag op, burgemees­ter: ‘Bizar om zo'n aanslag in een woonwijk te plegen’

In Hoef en Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een zware explosie bij een woning geweest. Volgens burgemeester Sjors Fröhlich gaat het om een gerichte actie. De woning gaat op zijn last tien dagen op slot. ,,Bizar om zo'n aanslag in een woonwijk te plegen.”

