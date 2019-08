Man uit Zeist drie maanden de cel in na doodrijden Ierse studente op Biltsestraatweg

De 37-jarige T. K. uit Zeist moet drie maanden de cel in voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Ook mag hij drie jaar geen auto besturen, omdat hij zaterdag 9 maart de de 21-jarige Aoife O’Connell doodreed op de Biltsestraatweg in Utrecht en daarna doorreed. Hij deed dat met alcohol op en cocaïne in zijn lichaam.

Of het middelengebruik van invloed is geweest op het ongeval laat de rechtbank bij het vonnis in het midden, aangezien de man zich pas ruim een dag na het ongeval meldde bij de politie. De rechtbank stelt vindt dat de man tekort is geschoten bij zijn handelen rond het ongeval. ,,Door met alcohol op bij deze weersomstandigheden te gaan rijden is sprake van aanmerkelijke onvoorzichtigheid en onoplettendheid.”

De man reed gedeeltelijk op de busbaan toen hij rond 4.30 uur die nacht de daar lopende Aoife schepte. ,,Ik zag een silhouet en probeerde nog naar links uit te wijken. Maar dat lukte niet, ik hoorde een harde klap”, zei hij daar twee weken geleden over tegen de rechtbank. ,,Ik was in shock. Eerste hulp verlenen kan ik niet.”

Pas ruim 24 uur na het ongeval meldde T. zich alsnog op het politiebureau en werd hij gearresteerd, na gesprekken met zijn vrouw, ouders en advocaat. Dat rekent de rechtbank hem ‘zwaar aan’. Naar eigen zeggen had de man vier biertjes op tijdens zijn werk in een café, voordat het ongeval gebeurde. De cocaïnesporen zouden van enkele dagen eerder zijn geweest. Maar controleerbaar was dat allemaal niet meer, na zijn vlucht na het ongeval. De verdachte reed al vaker met drank op en te hard en werd daar ook eerder voor veroordeeld. Dat weegt de rechtbank mee in het nadeel van de verdachte. Hij kampt met somberheidsklachten en zoekt daarvoor geen hulp maar kiest voor alcohol- en drugsgebruik.

Slecht weer

Het ongeluk gebeurde in het donker, bij miezerregen en nevel en terwijl T. ongeveer 90 kilometer per uur reed. Hij pakte vlak voor het ongeval een tas achter zijn bijrijdersstoel vandaan. ,,Ik heb spijt van het ongeluk, mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden”, zei de verdachte op zitting. Andere weggebruikers zagen de donker geklede Aoife lopen langs de busbaan, vermoedelijk was ze verdwaald na een feest en koos ze voor het meest verlichte wegdeel in plaats van een donkere stoep.

Geëmotioneerd vertelde de vader van Aoife over hoe de ‘mooie jonge vrouw’ in Utrecht ‘tot bloei’ kwam. Advocaat Jamal el Hannouche sprak over een ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’. De rechtbank vindt niet dat sprake is van ‘psychische overmacht’ doordat K. in shock zou zijn geraakt na de botsing. ,,Na het ongeval reed u met de auto direct door na een sloopbedrijf, belde een vriend en nam een tas mee uit de auto. Dat past niet bij de door u gestelde ‘panieksituatie’.”

De rechtbank legt een straf van drie maanden cel en nog eens drie maanden voorwaardelijk op. Dat is aanmerkelijk lager dan de eis van de officier van justitie twee weken geleden: 8 maanden, waarvan 2 voorwaardelijk. Vooral omdat Aoife op een plek liep waar zij niet mocht lopen en waar de verdachte haar niet had kunnen verwachten. Verdachte K. moet zich laten behandelen voor zijn alcohol- en drankgebruik en moet de vader en moeder van Aoife totaal ruim 45.000 euro schadevergoeding betalen. Hij hoorde het vonnis terneergeslagen aan.