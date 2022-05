Man veroordeeld na treinreis die eindigt in kantoor, maar: ‘Geen sprake van verkrachting meisje’

Treinreis eindigt in leeg kantoorpand, meisje (15) zegt snikkend dat ze verkracht is

Huilend

Zoveel staat volgens de rechtbank wel vast. In de kantoorruimte zou Ahmed op verschillende plekken aan het meisje hebben gezeten. Maar daarvoor is weinig bewijs. Een agent die haar huilend aantrof op de stoep van het kantoor is geen bewijs. En ook geen bewijs zijn de Whatsappberichten , die de begeleider van de woongroep van het meisje van haar kreeg, waarin zij om hulp vroeg, omdat ze opgesloten zou zitten en een man haar gevingerd zou hebben.

Ook is er onvoldoende bewijs dat Ahmed seksueel is binnengedrongen bij het meisje: er is geen dna van verdachte in of rondom haar vagina gevonden. Wél was sprake van een ontuchtige handeling: verdachte heeft de linkerborst van aangeefster aangeraakt met zijn hand.