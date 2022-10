Man wordt knock-out geslagen, vriendin wil helpen maar wordt ook mishandeld aan de Euterpedreef

Zondagavond zijn twee mensen mishandeld aan de Euterpedreef in Utrecht. Een man en zijn vriendin raakten met iemand in conflict, waarna de man knock-out werd geslagen. Toen zijn vriendin hem wilde helpen, is ook zij in elkaar geslagen. De dader is ontkomen en de politie zoekt getuigen om hem te vinden.