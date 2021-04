Man zit op toiletbril op dak van auto in Renswoude

Taakstraf voor man die zoontje (8) in zwembad dipte en naar adem liet happen: ‘Ik ben een leuke vader’

26 april Een 44-jarige Veenendaler is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur plus een week voorwaardelijke celstraf omdat hij zijn kinderen mishandelde. Dat deed hij bij zijn zoontje (8) door hem bij diens benen te pakken en met zijn hoofd in een zwembad onder te dompelen.