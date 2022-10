Man zwaar mishandeld in Veenendaal, verdachte (27) aangehouden

Auto botst in alle vroegte op boom, bestuurder gereani­meerd

Op het Europaplein in Utrecht is zaterdagochtend rond 5:20 uur een auto van de weg geraakt en tegen een boom tot stilstand gekomen. De bestuurder is door de hulpdiensten gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis vervoerd. Over zijn toestand is niets bekend.

8:40