Mani (30) redt leven van stervende Utrechter, maar zijn heldendaad veranderde in een nachtmerrie

VIDEO/UPDATE Gaslek bij restaurant WAKU WAKU gedicht: Vredenburg vrijgege­ven

20:16 Een gedeelte van het Vredenburg in Utrecht is nog altijd afgesloten voor verkeer en voetgangers, nadat er vanmiddag een gaslek was geconstateerd. Tegen halfacht deze avond is het lek gevonden en gedicht, maar volgens de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) duurt het nog wel even voordat de omgeving kan worden vrijgegeven.