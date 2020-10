Manon (49) woog 176 kilo en is dit jaar de zwaarste vrouw in tv-programma Obese: ‘Ik moést altijd eten’

Voetbal­dier Co kon niet tegen zijn verlies: ‘Hij pakte een fles sherry en bleef in zijn stoel zitten’

6 oktober In de rubriek Van Wieg tot Graf vertellen we het verhaal achter een familiebericht. Deze keer het levensverhaal van Co Alflen (1934 – 2020). ,,Ik heb één kleur op mijn tv: groen.” Oud-speler en -trainer Co Alflen was en bleef een voetbaldier. Maar als het erop aankwam, ging zijn gezin voor.