Marcel is teammanager van FC Utrecht én mantelzorger: Als er bij Ajax-Utrecht iets met m'n moeder is, ben ik weg

,,De eerste keer dat iemand mij het etiket mantelzorger opplakte, keek ik vreemd op. Ben ik dat dan? Ja, want ik verzorgde mijn ouders, en na mijn vaders dood mijn moeder. Maar dat is toch vanzelfsprekend? Ik ben zoon van… er voor hen zijn doe je gewoon.



,,Met FC Utrecht bezochten we deze maand mantelzorgers thuis. Ik ging langs bij Leo Dekker in Ondiep, hij is mantelzorger voor zijn vrouw en schoonvader. Zijn verhaal was zo herkenbaar. De donderdagavond is heilig voor hem als afleiding. Dan gaat hij squashen, en daar weet niemand dat hij mantelzorger is.



,,Ik heb het geluk dat ik met mijn twee banen – bij FC Utrecht en het UWV- flexibel kan zijn. Daardoor kan ik op veel momenten naar mijn moeder. Ze is zwaar dementerend, woont in een groep met acht ouderen. De 88ste minuut van Ajax-FC Utrecht en er is iets mis met haar? Dan ben ik het stadion uit.”