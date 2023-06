Margaretha zei haar baan bij de gemeente op en startte een wandelbedrijf: ‘Het maakt je gelukkig en trots’

Chronisch zieke Tamar (37) krijgt nu ook diagnose autisme: ‘Fijn dat iedereen weet hoe ik in elkaar zit’

Leven met de chronische ziekte POTS. Dit doet Tamar Doorduin (37) al ruim zes jaar nadat deze diagnose bij haar is vastgesteld. Om meer aandacht hiervoor te krijgen, start ze in 2019 de podcast genaamd Ziek. Hierin bespreekt ze wat de ziekte met haar doet en interviewt ze andere mensen over leven met een handicap. Dit is het begin van haar podcastcarrière maar na de geboorte van haar kind stopt ze ermee. ,,Momenteel zet ik me in om klimaatverandering tegen te gaan.”