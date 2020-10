Margriet uit Utrecht maakt kleren voor veel Nederlandse films: ‘Ik heb de allerleukste baan van de wereld’

Bewoners Weerdsin­gel in verzet tegen rood asfalt voor fietsers: ‘Dan gaan auto's harder rijden en wordt het juist onveiliger’

7:16 Een groep bewoners aan de Weerdsingel oostzijde in Utrecht komt in opstand tegen het gemeentelijke plan om in hun straat rood asfalt voor fietsers uit te rollen. Volgens omwonenden is de straat goed zoals hij is en zou een fietssnelweg zorgen voor verkeersonveilige situaties en bovenal het beschermd stadsgezicht aantasten. ,,De singel is dan wel weer rond, maar het asfalt komt helaas weer terug.’’