Marieke Derksen (40): ‘Ik rook en ik drink, dus ik haal die 80 nooit’

Spannende expositie toont: Utrechters bewaakten en verdedig­den al eeuwen hun stad met verve

12 september Utrecht was ooit de eerste stad in Nederland die een stadsmuur mocht aanleggen. Nu, bijna negenhonderd jaar later, is de geschiedenis van de Utrechtse stadsmuren te zien in een nieuwe expositie in het Centraal Museum: De Ommuurde Stad.