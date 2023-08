Marieke fiets in de spits in de Utrechtse binnenstad: ‘Dat is behalve mooi, ook intens’

utrecht in 1978 Het bekt niet zo lekker als High Line Park, maar Park Ooster­spoor­baan is net zo mooi aangelegd

New York heeft High Line Park, Utrecht heeft Park Oosterspoorbaan. Het in onbruik geraakte spoorlijntje tussen de Abstederdijk en Koningsweg uit 1874 – ooit onderdeel van de route tussen Utrecht en Hilversum - is nu een fijne plek om te wandelen en te fietsen, maar ooit reden er chloortreinen. Het leidde in 1978 tot de oprichting van het Comité Stop de Chloortrein door Utrecht.