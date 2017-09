Marieke gaat op jacht naar winkelstalletjes

Op zich krijg ik altijd bultjes van het woord bucketlist. Maar eerlijk is eerlijk, ook ik heb stiekem een lijstje met dingen die ik graag nog wil doen, voordat ik ooit op het industrieterrein vlak bij mijn huis tot as word verwerkt. Gezien mijn schaarse tijd als moeder van vier en mede hierdoor beperkte financiële middelen, moet u zich daar niet al te exotische zaken bij voorstellen hoor.

Mijn dromen beperken zich tot naar Maastricht fietsen, voor alle gezinsleden een gelijk paar sokken in de kast zien te krijgen en het in leven houden van onze hopplant tot het punt dat we er van de geoogste hopbellen samen met onze bierbrouwbuurman bier van kunnen brouwen.

Dinsdag ging een andere, langgekoesterde wens van mijn bucketlist in vervulling: ik maakte samen met Erik, de fotograaf van deze rubriek, een uren durende autotocht langs stalletjes langs de weg waar mensen zelfgeteelde groente, fruit en andere huisvlijt zoals pruimen op sap en zelfgekookte appelmoes verkopen.

Volledig scherm Sperziebonen voor 1 euro in Kamerik. De opbrengst is voor het goede doel. © Erik van 't Woud

Muffe mueslireep

Sinds mijn racefiets passeer ik namelijk wekelijks rondom Utrecht de zoetste uitstallingen voorstelbaar. Maar doordat er in de achterzakken van mijn fietsshirts slechts plek is voor twee bananen en een muffe mueslireep, moet ik al tijden die scherp geprijsde appels, aardappels en stronken andijvie laten liggen.

Dat knaagde op de vreemdste manier aan me. Ik wilde al zo lang zo ontzettend graag eens echt stoppen bij zo'n ontzettend lief stalletje. Maar nog meer wilde ik weten, waarom ik dat nou eigenlijk zo graag wilde. Wat is er toch met die verkoop aan de weg, het 'winkeltje spelen' door volwassen mensen, dat mij zo ontzettend trekt?

Na het bezoeken van in totaal acht verschillende stalletjes ten westen van de stad denk ik dat ik het antwoord heb gevonden. Dat antwoord bleek even complex en wonderlijk als de stalletjes zelf.

Ik zal een poging wagen. Allereerst is er het spannende element van de jacht. Want het gekke aan onze reis van dinsdag was: wanneer je bewust op zoek gaat naar stalletjes langs de weg, dan vind je ze juist niet.

Soms duurde het wel drie kwartier eer we beet hadden en dat was ook nog eens op een plek waar je het niet verwacht. Zoals de pompoenverkoop op de Nieuwendijk in Woerden in een doodgewone woonstraat.

Scharreleieren

Wat de jacht ook zo spannend en verslavend maakt: je weet niet wat je gaat aantreffen. Zo hing er aan de Van Teylingenweg voorbij Kanis een houten bak aan een tuinhek met daarboven een bordje waarop stond: scharreleieren. Toen ik de klep van de bak omhoogdeed, trof ik daarin wéér een bak aan: een oude koelbox van Curver. En ja hoor, daarin stond één doosje met twaalf eieren voor 1,50 euro. Naast het geldblikje hing een gelamineerd stukje papier waarop stond: diefstal loont niet, betaal hier.

Ik kan het me werkelijk niet voorstellen dat er mensen zijn die toch gaan stelen, als ze net voor een habbekrats zo'n schat hebben aangetroffen. Toch gebeurt het weleens. Daar weet Rodriquez met zijn geplunderde eierkraampje in De Bilt alles van, zo was onlangs te lezen in deze krant. Desondanks laten, gelukkig, vele mensen zich hierdoor niet weerhouden om een stalletje langs de weg te zetten. En hierin schuilt misschien wel het allergrootste geluk van het kopen van een stronk andijvie langs de kant van de weg. Namelijk, het ongebreidelde vertrouwen dat een medemens jou schenkt. Het vertrouwen dat jij een eerlijk mens bent dat geld in het potje of blikje stopt in ruil voor een met liefde grootgebrachte pompoen of paprika.