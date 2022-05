Marieke is op vakantie, maar zit vooral op haar telefoon: ‘In de tweede week dat ding uitzetten’

utrecht in... Iconische standbeel­den in Utrecht: van Jezus tot Spoetnik­kij­ker en van nijntje tot ‘Britsche hoeren’

Verzetsvrouw Truus van Lier heeft sinds vorige week vrijdag een standbeeld in het Zocherpark langs de Singel in Utrecht. Het beeld, gemaakt door Joyce Overheul, is een blijvend eerbetoon aan Van Lier en andere vrouwen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor onze vrijheid. Hoeveel beelden telt de stad eigenlijk?

1 mei