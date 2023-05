Marieke kijkt haar ogen uit in 124 jaar oude zweeftrein die over het verkeer zoeft: ‘Waarom niet in Utrecht?’

COLUMN Marieke over de brand in projectbu­reau van Leidsche Rijn: 'Het beetje historie dat we hadden is weg’

In de herfst van 2002 ondernamen we vanuit ons nieuwbouwappartement in Lombok op een druilerige zaterdagmiddag, de barre tocht naar de overzijde van het Amsterdam Rijnkanaal. Zowel in de Maxi Cosi als in mijn buik droeg ik een baby.