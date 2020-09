Marieke Lucas signeert: ‘Het lijkt wel alsof ik de winnaar ben van het Songfestival’

Utrechtse Marieke (29) schreef debuut op studenten­ka­mers en wint nu prestigieu­ze Booker Prize

28 augustus Het is een debuut dat bijna te mooi is om waar te zijn. De Utrechtse Marieke Lucas Rijneveld (29) werkte als student zes jaar aan haar eerste roman en is nu een internationaal gelauwerde auteur.