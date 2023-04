Marieke over de brand in projectbureau van Leidsche Rijn: 'Het beetje historie dat we hadden is weg’

Brand legt projectbu­reau in as, en daarmee dé maquette van Leidsche Rijn: ‘Alsof ik familielid ben verloren’

Het begint al te schemeren als de brandweer het sein brand meester geeft voor de grote, uitslaande brand aan de Groenewoudsedijk in Utrecht. Urenlang heeft die woensdag voor dikke, zwarte rookwolken gezorgd die het verkeer over de A2 danig hebben gehinderd. De brand heeft een projectbureau van de gemeente Utrecht volledig in de as gelegd.