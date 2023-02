Marieke over het nachtleven in Utrecht: ‘Het is sinds de jaren 90 niet veel bruisender geworden’

met poll Utrechters tevreden over kroegen in de stad, niet over nachtclubs: uitgaansle­ven ‘braaf’ en ‘gemoede­lijk’

Utrechters zijn tevreden over het aanbod aan kroegen in de stad, maar onder uitgaanspubliek is er een relatief grote ontevredenheid over het aanbod aan nachtclubs. Dat blijkt uit een enquête van de gemeente Utrecht. Volgens inwoners is het nachtleven in de stad ‘gezellig’ en ‘gemoedelijk’, maar ook ‘eenzijdig’ en ‘braaf’.